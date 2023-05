Hogere omzet Nij Smellinghe door verhuur locaties

Ziekenhuis Nij Smellinghe sluit 2022 af met een resultaat van 2,1 miljoen euro. De omzet is 166 miljoen euro. Dat is een stijging van 8 miljoen, ten opzichte van 2021. Dit werd veroorzaakt door indexatie van tarieven en het verhuren van twee locaties aan derden, zoals de Afdeling Tijdelijke Opvang Ouderen aan ZuidOostZorg en het nieuwe schoolgebouw ROC Friese Poort.

De kosten voor het ziekenhuis stegen van 56 miljoen in 2021 naar 164 miljoen, met als belangrijkste redenen hogere personeels- en honorariumkosten, covid-kosten en overige bedrijfskosten, zoals gestegen ICT-kosten. In 2022 was de impact van de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne nog beperkt volgens het ziekenhuis, maar voor het boekjaar 2023 zal dit veel omvangrijker zijn.

Denken in mogelijkheden

In Nij Smellinghe is in 2022 in samenwerking met ROC Friese Poort een schoolgebouw binnen de de muren van het ziekenhuis gekomen. Volgens bestuurder Bert Kleinlugtenbeld uniek in Nederland. “De praktijk zit letterlijk achter de volgende deur en werd mogelijk door het denken in mogelijkheden en buiten gebaande paden.”

Versterking acute as

Om de vraag naar acute zorg door de groeiende zorgbehoefte van kwetsbare ouderen op te vangen, werkte Nij Smellinghe in 2022 ook aan een sterkere acute as. Ze willen die realiseren op één plek: de afdeling Acute zorg met een Spoedplein en geïntegreerde huisartsenpost. De verbouw start eind 2023 en is begin 2025 klaar.

Aanschaf PET-scanner

Een andere nieuwe ontwikkeling in 2022 is de samenwerking met Antonius voor de aanschaf van een PET-CT-scanner. Op die manier willen de ziekenhuizen voldoen aan de verwachte toename van inzet van deze scanner. De planning is dat de PET-CT-scanner in het voorjaar 2024 in gebruik wordt genomen.