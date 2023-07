Zorgfinancials: ‘Hogere personeelskosten zetten marges onder druk’ 

Dit blijkt uit de resultaten van de Financiële Zorgthermometer van Finance Ideas onder de leden van Fizi, een netwerk van zorgfinancials.

Overheidsbijdrage schiet tekort

Volgens Finance Ideas is de voorlopige overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA) voor 2024 onvoldoende om de afgesproken loonstijgingen op te vangen. Daarnaast staan de tarieven onder druk in de verschillende deelsectoren. In de ouderenzorg is een besparing van 1,2 procent doorgevoerd die zal oplopen tot 3 procent in 2026.

Directe loonstijging

De nieuwe cao heeft geleid tot loonsverhogingen van 10 tot 15 procent tot en met 2024. Voor werknemers in lage schalen geldt een minimale ondergrens, waardoor de gemiddelde loonstijging verder kan oplopen. Sectorbreed anticiperen zorgfinancials op een gemiddelde stijging van de directe loonkosten van bijna 7 procent in 2023 en 7,5 procent in 2024. Daarnaast zijn in de verschillende cao’s afspraken gemaakt over een hogere reiskostenvergoeding, een betere vergoeding voor onregelmatig werken en meer zeggenschap bij roostering.

Tarieven inhuurkrachten stijgen

Ook de inzet van personeel niet in loondienst (PNIL) stijgt in 2023 als gevolg aanhoudende krapte arbeidsmarkt. Een ruime meerderheid van de respondenten verwacht dat de kosten voor PNIL toenemen in 2023 ten opzichte van 2022. De gemiddelde verwachte stijging is een kleine 5 procent. Deze toename wordt mede veroorzaakt door het gestegen uurtarief voor inhuurkrachten. 40 procent van de respondenten verwacht in 2023 meer dan 10 procent van de personeelskosten uit te geven aan PNIL.

Meer uitstroom

Mogelijke oorzaak voor de hoge inhuurkosten is het aanhoudend ziekteverzuim, denkt Finance Ideas. De helft van de zorgfinancials verwacht daarnaast dat de uitstroom van personeel in 2023 toeneemt ten opzichte van 2022.