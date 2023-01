Honderden bedden bezet door patiënten die geen behandeling hoeven

Honderden bedden zijn momenteel bezet door patiënten die geen ziekenhuiszorg nodig hebben. Patiënten wachten op een plek in een verpleeghuis, revalidatiecentrum of op thuiszorg. Ziekenhuizen kunnen daardoor minder opereren en spoedeisende hulpen gaan soms dicht.

Dat blijkt volgens het AD uit een rondgang langs ziekenhuizen. In de regio Utrecht liggen zo’n honderd mensen die geen ziekenhuiszorg meer nodig hebben, in het Zuyderland Medisch Centrum wachten veertig patiënten op een andere plek en het Maastricht UMC spreekt van dagelijks zo’n veertig mensen die al ontslagen kunnen worden.

Vooral ouderen

Ziekenhuizen zien dat met name ouderen langer dan nodig blijven liggen. Door de griepgolf is dat aantal momenteel hoog. Verschillende ziekenhuizen zeggen dat zo’n 10 procent van de bedden bezet is door patiënten die daar eigenlijk niet meer horen. Meer ouderen wonen langer zelfstandig thuis, maar na een spoedopname lukt dat niet altijd meer. (ANP)