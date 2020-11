Hoogleraar cardiologie ontvangt koninklijke onderscheiding

Professor dr. Harry Crijns uit Meerssen is onlangs benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De hoogleraar cardiologie uit Meerssen kwam voor deze zeer exceptionele onderscheiding in aanmerking vanwege zijn expertise op het gebied van ritmestoornissen en hartfalen.

Crijns ontving de uitreiking bij gelegenheid van zijn afscheid wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Burgermeester Mirjam Clermonts-Aretz reikte de versierselen uit, in verband met de coronamaatregelen werd de onderscheiding opgespeld door zijn echtgenote, meldt Sfeervol Meerssen.

Loopbaangeschiedenis

In 1981 studeerde Crijns af als arts aan de Universiteit van Amsterdam. In 2001 werd hij benoemd tot hoogleraar cardiologie aan Maastricht University, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences. Prof. dr. Crijns kreeg alle ruimte om zijn expertise op AF-zorg verder te ontwikkelen, en creëerde tegelijkertijd ook de ruimte om klinisch-wetenschappelijk onderzoek te beginnen.

Tevens schiep hij de noodzakelijke randvoorwaarden voor het initiëren van zorg en onderzoek op het gebied van hartfalen. Toen al had hij een eerste notie dat ritmestoornissen en hartfalen twee zijden van een en dezelfde medaille waren. Na een langdurig onderzoek trad hij in 2019 met dit concept naar buiten.