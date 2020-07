Hoogleraar versterkt raad van toezicht Sevagram

Wouters is opgeleid als arts en epidemioloog en gespecialiseerd in de rol van technologie in het verbeteren van gezondheid en zorg. Zij is behalve hoogleraar bij Tilburg University ook lector ‘Health Innovations and Technology’ bij Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven.

CV

Naast het werk bij Fontys en Tranzo is Eveline lid van de raad van toezicht bij BrabantZorg, vicevoorzitter bij de raad van toezicht bij Oktober, en lid van de Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie. De raad van toezicht van Sevagram is verheugd over de benoeming van Wouters en de expertise die ze meebrengt voor Sevagram, met name op het terrein van innovatie in de zorg.