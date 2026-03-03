Hospice Bronnerhof en Zuyderland CARE starten samenwerking

Hospice Bronnerhof is een kleinschalig hospice of een zogenaamd Bijna Thuis Huis. Het is een plek waar terminaal zieke mensen de laatste fase van hun leven kunnen doorbrengen in een warme en huiselijke omgeving. Het hospice is gevestigd in het voormalige Sint Joseph-klooster achter de kerk in Born.

Hospice Bronnerhof

Het Bijna Thuis Huis wordt gedragen door ongeveer tachtig palliatief geschoolde vrijwilligers van StichtingBijna Thuis Huis Swentibold. Zij bieden ondersteuning bij verzorgende en huishoudelijke taken, praktische hulp, een luisterend oor en gezelschap. Ook staan zij klaar voor naasten en familie. De medische zorg is in handen van de eigen huisarts van de gast.

Zorg door Zuyderland Thuiszorg

Vanaf 1 maart 2026 is Zuyderland Thuiszorg 24 uur per dag aanwezig om zorg te leveren. Eerder had Bronnerhof een samenwerkingsverband met Buurtzorg Nederland. Zuyderland werkt met een vast team van verzorgenden met ruime ervaring in palliatieve zorg. Het transmurale thuiszorgteam ondersteunt bij hoogcomplexe zorg; deze verpleegkundigen zijn opgeleid volgens de kwaliteitsnormen palliatieve zorg. Zuyderland Care biedt vanaf nu alle vormen van hospicezorg: thuis, in de woonzorgcentra, in de twee hospices en nu ook in een Bijna Thuis Huis.