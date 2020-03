Hotelketens richten kamers in voor coronapatiënten

Fletcher Hotels (100 vestigingen, 6500 bedden) is bezig met de voorbereiding om vijftien locaties in het zuiden van het land om te vormen tot ziekenhuisafdeling. In totaal levert dat duizend bedden op voor coronapatiënten.

Draaiboeken

“Of ze allemaal nodig zijn weten we nog niet”, zegt de ceo van Fletcher, Rob Hermans: “We kunnen ieder hotel binnen 24 uur klaar hebben voor de opvang. De draaiboeken liggen klaar. Dat doen we in overleg met de Veiligheidsregio’s. We kunnen coronapatiënten opvangen, mensen in een woonzorg-situatie of mensen die in het ziekenhuis liggen maar geen zware zorg nodig hebben.” Hij verwacht eind deze week de eerste patiënten.

Van der Valk

Ook Van der Valk is gevraagd om locaties ter beschikking te stellen. Het gaat om patiënten die te goed zijn voor het ziekenhuis en te slecht voor thuis, stelt een woordvoerder van de hotelketen. In Urmond (Limburg) wordt het eerste centrum voorbereid. Dit coronacentrum is een initiatief van huisartsen, thuiszorgorganisaties en ziekenhuizen in de regio.

Zorghotel

Fletcher heeft een team samengesteld om ieder hotel om te kunnen vormen tot zorghotel zodra daar om wordt gevraagd. ,,Als een hotel voor coronapatiënten geschikt moet zijn, dan betekent dat nogal wat. Alles wat uit de kamer komt moet gereinigd worden. Maar we zijn er klaar voor‘’, zegt Hermans.

Flexibel

Beide hotelketens bieden de patiënten een bed, maaltijden en schoonmaak. Voor de zorg moeten de ziekenhuizen zorgen. Hermans: “We hebben de ruimte, en we willen helpen. Inmiddels is 90 procent van onze hotels dicht. We kunnen heel flexibel zijn. Over geld is nog niet gesproken. Dat is nu onbelangrijk en ondergeschikt. We willen overleven, zoals iedereen.”