Houke Klomp nieuw lid raad van bestuur Noordwest Ziekenhuisgroep

Zij zal starten per 1 augustus 2023 en volgt huidige bestuurder Floor Haak op, die met pensioen zal gaan.

Werkzaamheden

Klomp werkt sinds 2000 in het Antoni van Leeuwenhoek als chirurg-oncoloog. Binnen het Antoni van Leeuwenhoek heeft zij zich steeds verder gespecialiseerd. Binnen dit ziekenhuis is zij actief als staflid en is zij voorzitter geweest van het stafbestuur. Daarnaast is zij ook docent aan de AVL-academie.

Klomp heeft zich binnen deze functie onder andere sterk gemaakt voor een veilige werkomgeving en heeft ook de functie van vertrouwenspersoon vervuld.