HR-directeur Erasmus MC stapt over naar Aafje

De raad van bestuur van Aafje heeft Jan Jaap Ensing per 1 januari benoemd tot nieuwe manager P&O per 1 januari 2021. Ensing was eerder vijf jaar directeur HR bij het Erasmus MC in Rotterdam.

In zijn nieuwe functie maakt hij deel uit van het directieteam van Aafje en geeft hij invulling aan het strategische personeelsbeleid. “De grote uitdaging voor nu en in de toekomst is hoe we ervoor kunnen zorgen dat er voldoende medewerkers zijn om de zorg en dienstverlening door Aafje te kunnen blijven bieden”, zegt Ensing over zijn nieuwe functie.

Bestuursvoorzitter Guy Buck is blij met de komst van Ensing: “Ik vind het fantastisch dat we Aafje kunnen versterken met een dermate ervaren leidinggevende op het zo belangrijke terrein van HRM en de arbeidsmarkt.”

Breed pakket

Met ruim 6000 medewerkers biedt Aafje biedt een breed pakket aan ondersteuning in zorg, behandeling en welzijn aan bijna 18.000 klanten in de regio Rotterdam. Aafje realiseert jaarlijks een omzet van 265 miljoen euro.