Hugo de Jonge: ‘Geen stille ramp in verpleeghuizen’

Er zijn inderdaad veel bewoners van verpleeghuizen overleden aan covid-19, en er waren te weinig beschermingsmiddelen. Maar dit was geen stille ramp, want de overheid had er wel degelijk aandacht voor. Dat zegt de verantwoordelijke minister Hugo de Jonge in het AD.

Een van de lessen van de coronacrisis is dat er een einde moet komen aan het onderscheid tussen acute zorg aan de ene kant en langdurige zorg aan de andere kant, aldus De Jonge in het interview. “Inmiddels zijn verpleeghuizen ook aangesloten bij de regionale zorgverbanden. Dat moet zo blijven. Maar wat je zag in maart: mensen worden ziek en belanden in het ziekenhuis, daar ontstaan razendsnel grote tekorten. Dan worden er spullen besteld, maar is er niet genoeg. En de verpleeghuizen lopen daarna tegen dezelfde problemen aan. Als je dan hoort ‘het was een stille ramp in de verpleeghuizen’, zeg ik: nee. Er heeft zich een ramp voltrokken, maar we hadden er echt wel aandacht voor.”

Minder marktwerking

De Jonge pleit in het interview net als bij eerdere gelegenheden voor minder marktwerking in de zorg. Het Nederlandse zorgstelsel is volgens hem niet gebouwd op een crisis als die van de uitbraak van het coronavirus.. “Deze crisis is één groot pleidooi voor minder markt, meer samenwerking en meer centrale regie. Waar zijn welke voorzieningen nodig? En welke hulpmiddelen? Is er voldoende hulp dicht bij huis voor patiënten in iedere regio? ‘Ieder voor zich’ is gewoon geen oplossing als je met elkaar iets heel groots moet doen. En we moeten voortaan zorgen dat we minder afhankelijk worden van het buitenland, meer in staat zijn om voor onszelf te zorgen. Wat dat betreft is deze crisis voor de zorg één grote wegwijzer voor de toekomst.”