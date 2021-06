Huidkankermedicijn kan leiden tot misvormingen bij ongeboren kind

De medicijnautoriteit onderstreept dat zorgverleners het kankermedicijn alleen mogen voorschrijven aan patiënten die niet zwanger zijn. Ook wijst het CBG op een zwangerschapspreventieprogramma voor sonidegib. Hierin staan maatregelen waar voorschrijvers en patiënten zich aan moeten houden, voor, tijdens en na behandeling met dit medicijn. “Tijdens de behandeling moet elke maand een zwangerschapstest worden uitgevoerd. Gebruik twee verschillende methoden van aanbevolen anticonceptie, of zorg dat u geen geslachtsgemeenschap hebt”, aldus de medicijnautoriteit.

Sperma

Het CBG wijst er ook op dat het medicijn overgedragen kan worden via sperma. Mannelijke patiënten wordt daarom geadviseerd een condoom te gebruiken tijdens geslachtsgemeenschap.

Sonidegib is nieuw op de Nederlandse markt. De firma Sun Pharma heeft een brief gestuurd over de risico’s van zijn middel naar onder andere dermatologen, internisten gespecialiseerd in oncologie en ziekenhuisapothekers. Sonidegib wordt gebruikt bij volwassen patiënten met bepaalde huidkanker die niet behandeld kan worden met een operatie of bestraling. (ANP)