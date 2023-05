Ouderenzorg en eerste lijn regio Amstelland werken samen

Specialisten ouderengeneeskunde kunnen huisartsen adviseren en kwetsbare patiënten thuis bezoeken om de situatie in kaart te brengen. Zij kijken naar wat iemand nodig heeft om zo zelfstandig mogelijk thuis te wonen, met hulpmiddelen of ondersteuning van naasten, en eventueel digitale zorg of wijkverpleging. De oudere moet zo zorg op maat krijgen. Het moet tevens kosten besparen, doordat onnodige ziekenhuisopnames en bezoeken aan de spoedeisende hulp voorkomen worden. Tot slot zou een verhuizing naar een verpleeghuis minder snel nodig moeten zijn.

Nicole van Drumpt, specialist ouderen geneeskunde en eerste geneeskundige bij Zonnehuisgroep Amstelland is nauw betrokken bij deze ontwikkeling: “Er is sprake van vergrijzing en bovendien wonen mensen op hoge leeftijd meer en meer thuis. De zorg dáár leveren waar deze het meest nodig is betekent dat wij als specialisten ouderengeneeskunde steeds meer in de eerste lijn zichtbaar zijn.”

De specialisten ouderengeneeskunde zijn doorgaans verbonden aan verpleeghuizen en geriatrische revalidatie-instellingen. Hun inzet in de wijk valt onder eerstelijnszorg en wordt betaald vanuit de zorgverzekering. Daarin zit een financiële uitdaging, zien de samenwerkende partijen. De bekostiging van het werk dat de specialist ouderengeneeskunde verricht is nog niet afdoende. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid ondersteunt de samenwerking als financier.