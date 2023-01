Huisartsen Eemland verwelkomt nieuw lid raad van commissarissen

Stephan van de Vusse wordt lid van de raad van commissarissen (rvc) van Huisartsen Eemland. Van de Vusse neemt de taken op het gebied van financiën over van Peter Hoppener, die na zes jaar aftreedt.

Van de Vusse is sinds 2005 werkzaam in de gezondheidszorg, waarvan de afgelopen tien jaar als bestuurder. Vanaf 26 januari treedt hij toe als commissaris bij Huisartsen Eemland. In deze functie wil hij de samenwerking binnen de zorg in regio Eemland versterken. “Met mijn bestuurlijke ervaring binnen de GGZ en kennis van de tweedelijnszorg en de regio draag ik hier graag aan bij.”

Huisartsen Eemland

Huisartsen Eemland is de regionale huisartsenorganisatie die huisartsen in de regio Eemland ondersteunt in de zorg. De rvc bestaat vanaf 26 januari 2023 naast Van de Vusse uit Henri Hofsteenge en Desiree Creemers.