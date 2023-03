Huisartsen kunnen triage trainen via game van Radboudumc

Huisartsen en triagisten kunnen hun vaardigheden in het triageproces voortaan verbeteren met behulp van de Triage Game. Dit online scholingsprogramma is ontwikkeld door huisarts en opleider Boukje van Dijk van het Radboudumc in samenwerking met huisartsen en triagisten en wordt opgenomen in de landelijke huisartsopleiding.

De game is gebaseerd op de Nederlandse Triage Standaard (NTS) en stelt de gebruikers in staat om in een levensechte setting te oefenen met het stellen van de juiste vragen. Dat moet helpen de juiste vervolghandelingen te kiezen en om de urgentie van de hulpvraag van een patiënt te bepalen.

Doorstroming

Het doel is om het triageproces te verbeteren, waardoor patiënten sneller de juiste zorg krijgen en de doorstroming in de hele zorgketen efficiënter verloopt. Het initiatief wordt omarmd door InEen, de eerstelijns branchevereniging, die het aan alle leden aanbiedt.

“Het triageproces is essentieel binnen de acute huisartsenzorg om te voorkomen dat er een onnodig beroep op de acute zorg wordt gedaan”, zegt Astrid Scholl, programmamanager multidisciplinaire en acute zorg bij InEen. Daarbij zorgen triagisten voor een veilige regulering van de patiëntenstroom.”

Nauwelijks opgeleid, wel verantwoordelijk

Initiatiefnemer van het project is Boukje van Dijk, huisarts en curriculumcoördinator van de vervolgopleiding tot huisarts aan het Radboudumc. Op de site van het Radboud licht ze toe: “Als huisarts word je opgeleid om zo goed mogelijk een diagnose te stellen. De urgentie bepalen is echt een andere tak van sport, waarvoor je als huisarts nauwelijks wordt opgeleid maar wel eindverantwoordelijk bent. Bovendien is een goedlopend triageproces van groot belang voor het functioneren van de hele spoedzorgketen.”