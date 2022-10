Huisartsen missen ondersteuning van LHV op gebied van duurzaamheid

Dat schrijft vakblad Medisch Contact op 13 oktober. Daarnaast vindt de Groene Huisarts dat de LHV onvoldoende ondersteunt en adviseert op het gebied van verduurzaming. Daardoor gaan huisartsen achterlopen, terwijl wet- en regelgeving steeds strenger wordt. Ook de nieuwe gedragscode van de KNMG geeft aan dat een arts zich moet inzetten voor duurzame zorg. De Groene Huisarts zou wel duurzaamheidsloketten willen waar huisartsen passend advies kunnen krijgen over verduurzaming in hun praktijk. De LHV zegt dat er scholing over duurzaamheid is ontwikkeld en samen met de NHG is een e-boek gepubliceerd.

Het ondertekenen van de nieuwe Green Deal vindt de LHV wel een optie, maa aan de verplichtingen zoals deze nu in het concept staan kan de vereniging niet kunnen voldoen. “De Green Deal Zorg is geschreven voor alle zorgverleners, terwijl de verschillen tussen instellingen en kleine zorgverleners groot zijn. Een ziekenhuis kan makkelijker eenduidig beleid maken en uitvoeren dan vijfduizend individuele huisartsenpraktijken”, aldus een woordvoerder van de LHV.