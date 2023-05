Huisartsen naar de rechter om tarieven

De huisartsen vinden de maximumtarieven niet genoeg en zijn ontevreden over het schrappen van de mogelijkheid om intensieve zorg te kunnen declareren bij visites aan patiënten met een covid-besmetting of waar mogelijk een besmetting is.

Mager

“De motivering van de beslissing van de NZa om onze bezwaren ongegrond te verklaren is echter erg mager en gaat in sommige gevallen zelfs uit van onjuiste veronderstellingen”, schrijft LHV. “Daarom is er na een zorgvuldige afweging besloten om beroep in te stellen tegen de beslissing van de NZa, bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).”

Niet wachten

“Met de huidige grote druk op de huisartsenzorg is het extra belangrijk dat er geen nieuwe problemen worden gecreëerd”, zegt Aard Verdaasdonk, ad interim voorzitter van LHV. “De tarieven zijn onvoldoende dekkend vanwege de sterk gestegen praktijkkosten. Laten we dus niet op een kostenonderzoek wachten: de tarieven moeten tussentijds omhoog.”