Leidse huisartsen verzetten zich tegen medicijnverspilling

In de petitie verzetten de artsen zich tegen regelgeving waarin staat dat inzamelen van medicijnen voor goede doelen als de crisissituatie in Oekraïne verboden is. Als ze dat toch doen, riskeren ze een celstraf of 150.000 euro boete. De huisartsen hebben de steunbetuigingen overhandigd aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Honderd miljoen

Uit onderzoek blijkt dat in Nederland per jaar meer dan honderd miljoen euro aan niet gebruikte medicatie wordt vernietigd, een gevolg van Europese regelgeving. Medicijnen die worden teruggebracht naar de apotheek moeten worden vernietigd. In de petitie staat: ‘We vragen de overheid om ervoor te zorgen dat teruggebrachte medicijnen gebruikt kunnen worden, en niet worden verbrand.’

Kunst

Een van de initiatiefnemers van de petitie, gepensioneerd huisarts Walter Schrader, maakt nu kunstwerken van teruggebrachte medicijnen.

De Tweede Kamer debatteert op 22 maart over het gebruik van geneesmiddelen.