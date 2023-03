Huisartsen van Nederland wint nationale zorginnovatieprijs 2023

De nationale zorginnovatieprijs geeft innovatieve ondernemingen de kans om zichzelf zichtbaar te maken in het Nederlandse zorginnovatielandschap. Huisartsen van Nederland ontving voor de winst een bedrag van 10.000 euro, Momo Medical kreeg 5.000 euro. De winnaars namen de prijzen op het Health Valley Event in ontvangst.

Werkdruk verminderen

Het managementsysteem van Huisartsen van Nederland vergroot de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg voor de patiënt. Terwijl het de werkdruk vermindert en de capaciteit van de praktijk verhoogt. Charlotte van Sassen, huisarts en oprichter van Huisartsen van Nederland, wist de vakjury daarmee te overtuigen van haar innovatieve oplossing.

De jury geeft aan dat deze innovatie toegepast kan worden in andere sectoren. En daarbij zorgt dat de toegankelijkheid tot zorg goed blijft. Juryvoorzitter Heleen van Nispen: “Het triagesysteem van Huisartsen van Nederland leidt tot een vervanging en versnelling van een deel van de eerstelijns-werkzaamheden. Tegelijkertijd koestert en combineert het persoonlijk contact.”

Bedsensor

De Momo Bedsense App van Momo Medical geeft zorgmedewerkers inzicht in de bewoners in een verpleeghuis, zoals wie er onrustig is of welke bewoner het bed uit is gegaan. De app is gekoppeld aan een bedsensor die onder het matras ligt. Via de app krijgen zorgverleners in één oogopslag een overzicht van alle bewoners. Daardoor kunnen zij gericht handelen.

De voorspellende en live inzichten verlagen de werkdruk en helpen bij persoonsgerichte zorg. Dit zorgt voor minder valincidenten en een betere nachtrust voor bewoners.

Nieuwe plannen

Johannes Schouten, directeur van Huisartsen van Nederland, gaf aan al plannen te hebben voor het gewonnen bedrag: “We hebben veel ideeën waar we dit in kunnen investeren. Zo kunnen we ook buiten de huisartsenzorg meerdere eerstelijnsinstellingen samen gaan brengen op ons platform.”