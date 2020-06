Huisartsen: zonder forse investering geen bereikbare eerste lijn

Alleen door forse investeringen blijft de huisartsenzorg in de wijk beschikbaar. Ook moet het stelsel vereenvoudigd worden en verdienen innovaties meer ruimte. Dat is de boodschap waarmee acht huisartsenorganisaties zich in de aanloop naar de landelijke verkiezingen in maart volgend jaar tot de politiek richten.

Volgens de huisartsenorganisaties raakt de huisartsenzorg steeds verder in de knel. Door de toenemende zorgvraag, vergrijzing, een groeiend aantal chronisch zieken en de wens om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen, neemt de druk op de huisartsenzorg toe. Tegelijkertijd loopt het tekort aan huisartsen, doktersassistenten, triagisten en praktijkondersteuners op.

Huisvesting

Huisartsen betwijfelen of ze hun praktijkteams op sterkte kunnen houden en of ze patiënten de juiste zorg kunnen blijven bieden. Een bijkomend probleem is dat huisartsenpraktijken uit hun jas groeien en het financieel onmogelijk is om te investeren in geschikte locaties. Daarmee wordt het vestigen of overdragen van een praktijk moeilijker.

Meer opleidingsplaatsen

Met het oog op dit alles pleiten de huisartsen voor het aantrekkelijker maken van het vak, in casu het praktijkhouderschap. Ook moet het aantal opleidingsplaatsen verhoogd worden en beter over het land verspreid worden. Daarbij willen de huisartsen meer inzet op betaalbare huisvesting en een toekomstbestendige inrichting van de spoedzorg.

Kwetsbare patiënten

De huisartsen vragen bijzondere aandacht voor kwetsbare patiënten, zoals ouderen en jongeren met geestelijke problemen, die door wachtlijsten, patiëntenstops en personeelstekorten tussen wal en schip raken. De huisartsen willen structureel meer tijd kunnen maken voor deze kwetsbare patiënten. Gemeenten en zorgverzekeraars zouden gestimuleerd moeten worden om geldstromen te bundelen.

Complexiteit

Volgens de huisartsen maakt de huidige complexiteit van het zorgstelsel het moeilijk om innovaties te verduurzamen. “De onderlinge concurrentie dwingt zorgverzekeraars om de nominale premie laag te houden”, aldus de huisartsen. “Dat gaat ten koste van structurele investeringen in innovatie en kwaliteitsverbetering van de huisartsenzorg. Ook investeringen in preventieve maatregelen, waarbij de ‘opbrengst’ in een ander (zorg)domein of bij een andere verzekeraar terechtkomt, zijn verre van aantrekkelijk. Versimpel het zorgstelsel en maak zo ruimte voor vernieuwing en het bieden van de juiste zorg op de juiste plek.”

Regionaal budget

Bij een dergelijke vereenvoudiging denken de huisartsen aan een volledige en onvoorwaardelijke uitvoering van het Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg, pre-concurrentiële afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgverleners over een adequate ict-infrastructuur en zorg voor kwetsbare groepen. Een regionaal budget voor organisatie en infrastructuur zou de beschikbaarheid van huisartsenzorg moeten garanderen.