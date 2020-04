Huisartsenmeldpunt voor ongeteste coronadoden

Huisartsen gaan het aantal sterfgevallen dat in verband wordt gebracht met het coronavirus in kaart brengen. Ze gaan via een meldpunt bijhouden wie overlijdt buiten het ziekenhuis met waarschijnlijk het virus als oorzaak. Ook als er geen positieve testuitslag is.

Het initiatief komt van alle universitaire faculteiten huisartsgeneeskunde. Het is de bedoeling om alle overledenen in kaart te brengen die intensieve en palliatieve zorg hebben ontvangen buiten het ziekenhuis en dus mogelijk besmet waren met het coronavirus. De huisartsen kunnen meldingen doen via ZorgDomein. Dat mag ook met terugwerkende kracht.

Het zit de huisartsen dwars dat de overzichten die verschijnen over coronapatiënten en sterfgevallen, doorgaans ziekenhuispatiënten beslaan. Buiten het ziekenhuis worden sterfgevallen alleen geregistreerd als er een positieve test is. Dit terwijl er erg veel vermoedelijke gevallen van corona bestaan, die mede door bemiddeling van de huisarts niet in het ziekenhuis terechtkomen.

Jochen Cals, huisarts en hoogleraar huisartsgeneeskunde in Maastricht stelt dat de faculteiten samen de RIVM-cijfers willen aanvullen en de rol van de huisarts laten zien. “Elke huisarts heeft nu zijn eigen lijstje, die moeten we als beroepsgroep samenbrengen.” Volgens Cals is melden een kleine moeite. “Vrijwel elke huisarts werkt dagelijks al meerdere malen via het systeem van ZorgDomein. En melding maken duurt slechts één minuut.”

‘Een dezer dagen’ zal het meldpunt live gaan. De samenwerkende faculteiten verwachten volgende week de eerste resultaten te kunnen tonen.