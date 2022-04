Huisartsenpost overspoeld met niet-spoed telefoontjes, spoedzorg in de knel

Huisartsenspoedpost Gelderse Vallei wordt overspoeld met telefoontjes van patiënten met klachten die geen spoed zijn. Echte spoedgevallen komen hierdoor steeds vaker in de knel.

De huisartsenspoedpost is er voor klachten die niet kunnen wachten tot het volgende spreekuur van de eigen huisarts. “We willen daarom iedereen vragen om, voordat ze ons bellen, goed te bedenken of er sprake is van echte spoed”, zegt Marije Hilhorst, directeur Zorg bij Huisartsenspoedpost Gelderse Vallei.

Thuisarts.nl

Patiënten kunnen hierbij gebruikmaken van websites als thuisarts.nl en moetiknaardedokter.nl. Alleen zo houdt de huisartsenspoedpost de spoedzorg in de avond, nacht, weekenden en op feestdagen beschikbaar voor patiënten die echt niet zonder hulp kunnen.

Triage

Huisartsenspoedpost Gelderse Vallei ziet ook dat steeds meer patiënten besluiten zich zonder afspraak te melden. Hilhorst: “Een bezoek aan de huisartsenspoedpost kan alleen als iemand eerst heeft gebeld. Een speciaal opgeleide doktersassistente stelt vervolgens meerdere vragen om in te schatten of het inderdaad een spoedklacht betreft. Het kan dus voorkomen dat het advies is om af te wachten tot de volgende werkdag van de eigen huisarts.”

Wachttijden

De doktersassistentes merken ook dat de wachttijden aan de telefoon door de drukte oplopen. Hilhorst: “Er is steeds minder begrip en geduld voor de triagisten die hard hun best doen om middels vragen een goede inschatting te maken van de ernst van de klachten. We vragen iedereen die belt begrip te hebben voor de huidige situatie en de druk waar de huisartsenspoedzorg momenteel onder gebukt gaat.”