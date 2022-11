Huisartsenposten Rijnmond verwelkomt nieuw lid raad van commissarissen

Johan Reesink is per 1 november 2022 benoemd tot lid van de raad van commissarissen van Huisartsenposten Rijnmond.

Reesink volgt hiermee Rolf de Groot op die om gezondheidsredenen afscheid heeft genomen van de organisatie.

LHV

Reesink was van 1983 tot 2017 huisarts in Tiel en mede-initiatiefnemer van het Eerstelijnscentrum Tiel (ECT). Daarnaast heeft hij diverse bestuurlijke en toezichthoudende functies bekleed. Hij was onder andere secretaris-penningmeester van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en bestuursvoorzitter van de Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH).

Spoedzorg

Huisartsenposten Rijnmond is een van de grootste aanbieders van huisartsenspoedzorg in Nederland. De organisatie biedt spoedzorg in de avonden, nachten en weekenden vanuit 4 huisartsenposten op verschillende locaties in de regio. Binnen de organisatie werken zo’n duizend huisartsen en driehonderd medewerkers.