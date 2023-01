Inspectie onderzoekt huisartsenketen Centric Health

Aanleiding voor het onderzoek zijn meldingen die over Centric Health zijn binnengekomen, maar de inspectiedienst wil niets loslaten over de aard daarvan. De Telegraaf schrijft over vestigingen van de huisartsenketen in Rotterdam waar de artsen te veel patiënten zouden hebben, wat onder meer ten koste zou gaan van de bereikbaarheid van de huisartsenposten.

Meer huisartsen

Centric Health is niet bereikbaar voor commentaar, maar stelt in De Telegraaf dat er slechts tijdelijk te veel patiënten per arts waren. Het bedrijf zegt druk bezig te zijn meer huisartsen te vinden.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stelde eerder al een onderzoek in naar huisartsenpraktijken die zijn overgenomen door bedrijven. De inspectie wil de mogelijke risico’s in kaart brengen die deze vorm van huisartsenzorg voor patiënten heeft. (ANP)