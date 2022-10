Huisbezoek vanuit apotheek na ziekenhuisontslag voorkomt ernstige medicatieproblemen

Twee apotheken in West-Friesland gaan voortaan na een ziekenhuisopname op huisbezoek bij patiënten. Uit een eerdere pilot is gebleken dat bij meer dan 80 procent van de huisbezoeken medicatieproblemen worden gevonden.

Uit de pilot in 2020, waarin een farmaceutisch consulent op huisbezoek ging bij ouderen, bleek dat er veel misgaat in het medicatiegebruik na ontslag uit het ziekenhuis. De problemen waren dusdanig ernstig dat er reden was voor vervolgonderzoek.

Regie kwijt

De problemen varieerden van mild tot ernstig, zoals potentieel gevaarlijke dubbelmedicatie of een totaal verlies van overzicht over het medicatiegebruik. Marloes Pieksma, farmaceutisch consulent bij apotheek Kersenboogerd die de ouderen thuis bezocht: “Patiënten gebruikten bijvoorbeeld nog medicatie die in het ziekenhuis gestopt was. Ook troffen we grote voorraden van medicatie bij mensen thuis aan waar de patiënt zelf compleet de regie over kwijt was.”

Controlebezoek versus direct na ontslag

In samenwerking met expertisecentrum voor farmaceutische zorg SIR in Leiden en Zorgoptimalisatie Noord-Holland (ZONH) is gekeken wat het effect van een huisbezoek door de apotheek is na ontslag uit het ziekenhuis bij ouderen. In een eerste groep ging de farmaceutisch consulent niet op huisbezoek, maar legde wel een controlebezoek af na drie weken. In een tweede groep kregen patiënten direct na ontslag een huisbezoek en na drie weken een controlebezoek. De gevonden problemen tijdens het controlebezoek na drie weken werden voor beide groepen met elkaar vergeleken om het effect van een huisbezoek direct na ontslag te bepalen.

Bij het controlebezoek na drie weken werden er aantoonbaar significant minder problemen gevonden in de groep ouderen bij wie de farmaceutisch consulent wel direct na ontslag was langs geweest. Tijdens de huisbezoeken direct na ontslag werden bij 24 van de 31 bezoeken (81 procent) een of meer problemen gevonden.

Ook zinvol volgens patiënten

De patiënten zelf waren ook blij met het bezoek vanuit de apotheek. Zo goed als alle uitgenodigde patiënten stonden open voor een huisbezoek en op één na vonden alle patiënten het bezoek zinvol. De meeste patiënten gaven aan ook na een volgende ziekenhuisopname graag weer bezoek vanuit de apotheek te hebben.

Pieksma: “Een ziekenhuisopname kan een grote impact hebben op mensen en niet alle informatie wordt dan goed onthouden. Patiënten gaven aan het fijn te vinden dat iemand de tijd nam om de medicatie en het goed gebruik ervan door te nemen. Het vragen kunnen stellen en het luisterend oor werd erg gewaardeerd.”

Voor heel Noord-Holland

De Coöperatieve Apothekersvereniging West-Friesland (CAWF) en Apothekers Coöperatie Noord-Kennemerland en Kop van Noord-Holland (APCON) zijn met zorgverzekeraar VGZ in gesprek om de huisbezoeken over de regio’s uit te breiden. De coöperaties hopen in de toekomst de huisbezoeken aan inwoners in Noord-Holland Noord aan te kunnen bieden.