Hulpmiddelen voor de zorg vaker voorgefinancierd

Onder deze aanbetalingen is ook de veelbesproken mondkapjesdeal die opiniemaker Sywert van Lienden via zijn net opgerichte bedrijf sloot met een Chinese leverancier. De deal kostte de overheid 100 miljoen euro.

Nood

Volgens Van Ark is voorfinanciering “eigenlijk een hele gebruikelijke gang van zaken in een pandemie “De nood was toen hoog volgens Van Ark. Als “in een land als China” mondkapjes niet vooraf werden afgerekend “waren ze soms op het moment dat ze de fabriek verlieten al eigendom van iemand anders”, aldus Van Ark.

Mondkapjes

Van Lienden ligt onder vuur omdat hij had gezegd dat hij zonder winstoogmerk mondkapjes zou regelen. Maar nu blijkt dat hij er 9 miljoen euro winst op heeft gemaakt. Zijn twee compagnons verdienden er ieder 5 miljoen euro aan. De Tweede Kamer laakt zijn handelwijze. Volgens Van Ark is alles volgens de regels gegaan.

Transparantie

“Ik hecht aan die transparantie”, zei de minister. “Er wordt de hele tijd gesproken over politieke partijen, maar ik sluit ook niet uit dat het feit dat iemand zoveel publiciteit zocht en op zoveel plekken liet weten dat hij het zelf beter kon een rol heeft gespeeld. Maar ik wil helemaal niet insinueren, niet gissen.”

CDA-lid

Het gaat om veel geld. Daarom wil demissionair minister de manier van financiering nog verder uitzoeken, zei ze. Inclusief de vraag of Van Lienden oneerlijk voordeel heeft gehad aan zijn politieke contacten als CDA-lid. (ANP)