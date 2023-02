Hurkmans hoogleraar klinische fysica en radiotherapie Technische Universiteit Eindhoven

Klinisch fysicus Coen Hurkmans van het Catharina Ziekenhuis is aangesteld als hoogleraar klinische fysica en radiotherapie aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Het doel van Hurkmans is om patiënten met kanker minder vaak te bestralen, maar wel met een hoge doses om daarmee de kwaliteit van de behandeling aanzienlijk te verbeteren. Met bestralingsgegevens van veel patiënten lukt het zijn vakgroep klinische fysica en radiotherapie nu al om voor patiënten met borstkanker automatisch een model te maken. Een model dat per patiënt specifieke kenmerken kan verwerken met als resultaat een individueel bestralingsplan.

Snel toepasbaar

Door deze samenwerking tussen het Catharina Ziekenhuis en de TU/e is de technologie in het ziekenhuis snel toepasbaar. In totaal werken nu zeven medisch specialisten van het ziekenhuis als hoogleraar aan de TU/e.