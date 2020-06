HWW Zorg zet mes in de organisatie

HWW Zorg in Den Haag gaat snijden in de organisatie. De ingreep richt zich met name op de ondersteunende functies, waar 60 arbeidsplaatsen verdwijnen. De aanbieder van wijkverpleging en ouderenzorg in Den Haag noemt de reorganisatie gezien de slechte financiële resultaten “onvermijdelijk”.

HWW Zorg heeft het afgelopen jaar afgesloten met een verlies van 4,2 miljoen euro. Ook de eerste maanden van 2020 waren sterk verliesgevend. De coronacrisis heeft de al bestaande zorgelijke situatie bij HWW Zorg verder versterkt.

Zorg sparen

De maatregelen om HWW Zorg weer financieel gezond te maken richten zich vooral op het afslanken van functies op het hoofdkantoor en de facilitaire dienst. Voor maximaal 60 medewerkers is bij het UWV melding gemaakt van het voornemen tot ontslag. De vakbonden zijn uitgenodigd om te praten over een sociaal plan. HWW Zorg zegt de zorg zoveel mogelijk te sparen, zodat cliënten zo min mogelijk van de ingreep zullen merken.

Knelpunten

Het herstelplan richt zich ook op een aantal andere knelpunten. Het gaat dan over de lege bedden-problematiek, waardoor er weinig inkomsten zijn. Daarnaast kampt HWW Zorg met een ziekteverzuim van meer dan 10 procent, waardoor er weer veel uitzendkrachten of dure zzp’ers worden ingezet. Om hier wat aan te doen gaat HWW Zorg de lege plekken centreren, zodat die door vaste medewerkers kunnen bediend kunnen worden.

Back to basics

Volgens interim-bestuurder Jack Thiadens biedt het herstelplan de beste garantie voor HWW Zorg “om door deze lastige periode heen te komen” en “het vele goede binnen HWW zorg te behouden”. “HWW zorg gaat terug haar bedoeling, back to the basics”, vat Thiadens de gedachte achter het herstelplan samen. “We zijn er immers voor goede zorg in de wijk, want oud worden doe je thuis. En we zijn er voor de mensen die een aangename oude dag in een van onze huizen willen genieten. Bijdragen aan welzijn en goede zorg bieden, dat is HWW zorg. Vorig jaar is een goede stap gemaakt in de kwaliteit van zorg. Die kwaliteitsslag willen we vasthouden en borgen.”

Samenwerking

Ook mikt HWW Zorg op intensievere samenwerking. “We zijn in gesprek met partijen in Den Haag om te kijken of we samen meer met elkaar kunnen doen. Daarvoor voeren we nu gesprekken en ik zie daar echt heel mooie ideeën opkomen, die we verder gaan verkennen en uitwerken.”