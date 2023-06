IC-hoofd UMCG stelt zich kandidaat voor Tweede Kamer

Van der Voort heeft dat onlangs laten weten aan de partijtop van D66. De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn in maart 2025, maar de kandidatenlijst wordt volgend jaar samengesteld. Hij zegt dat de partijleiding positief heeft gereageerd op zijn aanmelding.

“Het is een moeilijke beslissing”, zegt Van der Voort. “Na 35 jaar in de zorg te hebben gewerkt, denk ik echter dat ik meer impact kan maken in de Tweede Kamer. Ik heb veel ervaring in de zorg en veel expertise op het gebied van financiën.” Zo was hij drie jaar woordvoerder financiën van de liberale fractie.

Niet meer in Eerste Kamer

Van der Voort was vier jaar lid van de Eerste Kamer voor D66. Omdat de partij bij de provinciale verkiezingen twee van de zeven zetels verloor, komt hij niet terug. Hij staat wel op een reservelijst, mochten er twee Kamerleden in de komende zittingsperiode vertrekken. Vandaag neemt hij afscheid op de laatste vergaderdag van de zittende Eerste Kamer. Volgende week dinsdag komt de senaat in de nieuwe samenstelling voor het eerst bij elkaar.

Wetten voor IZA

Als Van der Voort in 2025 in de Tweede Kamer komt, wil hij zich vooral bezighouden met het wettelijk vastleggen van enkele onderdelen uit het Integraal Zorgakkoord (IZA). “Sommige elementen in IZA hebben een wettelijke grondslag nodig.” Hij wil niet vooruitlopen op de vraag of hij beschikbaar is als opvolger van zijn partijgenoot Ernst Kuipers als minister van VWS.

Verschil maken

Hij kijkt tevreden terug op zijn periode als senator, met name in de coronacrisis. “Je kunt het verschil maken in debatten als je als IC-hoofd de urgentie over kunt brengen die ik in de praktijk zie. Je kunt de waarde aangeven om snel maatregelen te nemen, zoals de noodverordening en de tijdelijke coronawet waardoor de overheid besluiten kan nemen in een crisis. De werkingsperiode van die coronawet is vijf keer verlengd.”

Serieus nemen

Ook in andere discussies heeft Van der Voort het idee dat collega-Kamerleden de kennis en ervaring van een IC-hoofd serieus nemen. Zo herinnert hij een discussie in de Eerste Kamer waarin Forum voor Democratie beweerde dat het geneesmiddel ivermectine zou helpen bij covid. “Ik kon die bewering met een wetenschappelijke analyse en met feiten tegenspreken.”

Verder was Van der Voort onder andere betrokken bij de besluitvorming in de Eerste Kamer van twee abortuswetten.