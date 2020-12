IC’s voor kinderen maken bedden vrij voor volwassenen

In het LUMC in Leiden is de intensive care voor kinderen teruggebracht van elf naar zes bedden, meldt de Volkskrant. In het UMC Groningen worden volwassen coronapatiënten op de kinder-ic opgenomen.

24 uur per dag personeel nodig

Het aantal opgenomen coronapatiënten bedroeg maandag 2162. Op de ic’s liggen 586 coronapatiënten. “De ic-capaciteit is uitgebreid, maar voor al die extra bedden is 24 uur per dag personeel nodig, en dat is een steeds grotere puzzel aan het worden. Dan is iedere verpleegkundige welkom”, zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding.

Kinderintensivisten maken zich zorgen dat er straks op de kinder-ic’s geen plek meer is. “We konden in geval van nood altijd kinderen overplaatsen naar het buitenland en oudere kinderen konden naar een volwassen-ic, maar die routes zijn door corona afgesneden”, zegt voorzitter Brigitte Timmers van het landelijk overleg van de kinder-ic’s in de Volkskrant.

“Elke verpleegkundige die we kunnen missen, zetten we in voor de volwassenenzorg, maar we kunnen dat nooit voor een langere tijd garanderen”. zegt Matthijs de Hoog, hoofd van de kinder-ic in het Rotterdamse Erasmus MC. (ANP)