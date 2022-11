Ict-storing legt St. Antonius Ziekenhuis tijdelijk plat

Een ict-storing heeft de werkzaamheden in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en Utrecht tijdelijk stilgelegd op dinsdagochtend 15 november.

Door de storing, die tot circa 13.00 uur duurde, waren de spoedeisende hulpposten (SEH’s) gesloten en werd er ook niet gewerkt in de poliklinieken en de operatiekamers. Nadat de storing verholpen was, waren de SEH, apotheek, dagbehandeling, poliklinieken en operatiekamers weer open en in bedrijf, meldt het ziekenhuis.

Op zoek naar de oorzaak

Patiënten van wie de afspraak is komen te vervallen door de storing worden door het ziekenhuis benaderd voor een nieuwe afspraak. “We onderzoeken de oorzaak van de storing om herhaling te voorkomen.”

IGJ stel eisen aan ict

In september 2022 droeg de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziekenhuizen op hun informatiesystemen zo snel mogelijk op orde te brengen om de kans op storingen te verkleinen. Uiterlijk 2023 moeten ze voldoen aan wettelijke normen voor informatiebeveiliging. “Nog lang niet alle ziekenhuizen voldoen aan deze norm”, liet de inspectie weten.

Aanbevelingen IGJ

Naast deze harde eis deed de IGJ nog een aantal aanbevelingen aan ziekenhuizen om de impact van computerstoringen te verkleinen. Want de gevolgen zijn vaak groot als het misgaat met de ict, blijkt uit een evaluatie van veertien van dit soort storingen tussen 2018 en dit jaar.