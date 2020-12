Ict-strubbelingen staan start vaccinatie in de weg

Na de mogelijke goedkeuring van het vaccin op 21 december, gaat het in Nederland – anders dan in andere landen – nog zeker twee weken duren voor het vaccineren daadwerkelijk kan beginnen. Personele bezetting of het vinden en inrichten van locaties zijn niet de grootste belemmeringen voor de GGD. Het knelpunt is het tijdig inrichten en testen van het ict-systeem, erkent minister De Jonge. De systemen zijn er nog niet klaar voor om afspraken in te plannen en bepaalde informatie te verwerken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het invoeren van de locaties en gegevens die pas vrijkomen als de EMA-toelating is afgerond en als de Gezondheidsraad advies heeft gegeven.

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer reageren ontstemd op deze gang van zaken. “We blijken wéér niet goed voorbereid”, zegt GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger. Minister De Jonge lijkt zich de kritiek niet zo aan te trekken. “Vaccinaties staan of vallen uiteindelijk niet bij een week eerder beginnen, wel bij een zorgvuldig en veilig verloop”, zegt hij in het AD “Zorgvuldigheid levert namelijk een belangrijke bijdrage aan de vaccinatiebereidheid.”