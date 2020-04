Ieder(in) roept kabinet op met crisisplan te komen

Ieder(in) wil dat het kabinet nadenkt over een crisisplan voor mensen met een beperking of chronische aandoening. De anderhalvemetersamenleving is voor deze groep niet haalbaar, of alleen te realiseren met voldoende ondersteuning, stelt de koepelorganisatie.

De crisismaatregelen tegen het coronavirus zijn verlengd en ook wordt er nagedacht over hoe de anderhalvemetersamenleving ingericht moet worden. Voor mensen met een beperking of chronische aandoening is het niet mogelijk om mee te doen aan zo’n samenleving. Daarnaast ontvangt Ieder(in) zorgwekkende signalen: zorg en ondersteuning vallen weg, mantelzorgers raken overbelast, en mensen voelen zich vaker angstig en geïsoleerd.

Oproep

Volgens de koepelorganisaties is er daarom een visie en een aanpak nodig om de gevolgen van de coronacrisis beheersbaar en leefbaar te houden. Ieder(in) roept het kabinet op om in samenspraak met mensen met een beperking of chronische aandoening en hun vertegenwoordigende organisaties een crisisplan op te stellen, waarmee mensen perspectief geboden wordt. Het gaat hierbij om de zorg binnen instellingen, woonvoorzieningen en zorg thuis.

Problemen

Het crisisplan moet antwoorden bieden op problemen met: de bezoekregeling in de gehandicaptenzorg, bescherming voor cliënten, hun naasten en zorgverleners, het hervatten van zorg, ondersteuning van mantelzorgers en back-up plannen voor (gezin)situaties waar het ‘echt niet meer gaat’, bijvoorbeeld logeer-of opvangmogelijkheden beschikbaar maken.