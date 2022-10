Ieder(in): ‘steekt’ dat kwetsbaren moeten oppassen voor corona

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaf kwetsbaren dinsdag het advies om drukke plekken zo veel mogelijk te vermijden, en om medische mondneusmaskers te dragen als het moeilijk is om 1,5 meter afstand van anderen te houden. “Kwetsbare mensen moeten zichzelf dus maar in veiligheid brengen”, zegt Soffer.

Lang uitgeschakeld

Landelijke maatregelen zoals een mondkapjesplicht in het openbaar vervoer of grootschalig testen worden volgens haar pas weer ingezet als het aantal coronapatiënten op de intensive cares sterk toeneemt of als het verzuim stijgt. “Het is zuur dat de mensen die de meeste schade kunnen oplopen door corona niets anders kunnen doen dan zichzelf terugtrekken.” Het gaat volgens haar bijvoorbeeld om mensen met astma of een spierziekte, voor wie corona niet per se levensbedreigend is, maar die wel kans lopen lang uitgeschakeld te zijn door het virus.

Duidelijker

“De hele samenleving is erbij gebaat als we preventieve maatregelen nemen om het virus tegen te gaan, zoals afstand houden of weer meer thuiswerken.” Ook zou het duidelijker zijn voor mensen met een verstandelijke beperking als er weer maatregelen op landelijk niveau zouden gelden. (ANP)