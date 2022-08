Ien van de Goor benoemd tot bijzonder hoogleraar Publieke gezondheid en preventie

Ien van de Goor is met ingang van 1 augustus benoemd op de bijzondere leerstoel ‘Publieke gezondheid en preventie’ aan Tilburg University. De leerstoel is gericht op het genereren van wetenschappelijke kennis met en voor de dagelijkse praktijk van de publieke gezondheid.

De leerstoel is gevestigd door de drie GGD-en in Noord-Brabant en ondergebracht bij de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant bij Tranzo, Tilburg University. Ook het RIVM en het PON & Telos zijn onderdeel van deze academische werkplaats.

Impact wetenschappelijk onderzoek

“Binnen deze leerstoel is extra aandacht voor de maatschappelijke impact van wetenschappelijk onderzoek”, zo laat Tilburg University weten. “Het onderzoek wordt in co-creatie met verschillende stakeholders uit de publieke gezondheidspraktijk uitgevoerd en gedeeld, waardoor aansluiting van kennis met de praktijk wordt geborgd.”

Preventie

Ien van de Goor (1960) studeerde Gezondheidswetenschappen in Maastricht en promoveerde daar bij de vakgroep Medische Sociologie van de Faculteit der Gezondheidswetenschappen (opgegaan in Faculty of Health, Medicine and Lifesciences) op het onderwerp Situationele aspecten van drinkgedrag bij adolescenten (1990).

Van de Goor heeft expertise in volksgezondheid, preventie en gezondheidsbevordering, evaluatie van complexe interventies, implementatieonderzoek en evidence-informed Public Health beleid en -praktijk. Eerder (2010-2020) bekleedde zij een bijzondere leerstoel op het terrein van de Effectiviteit van Individuele preventie. Haar bijzondere interesse gaat uit naar het overbruggen van de kloof tussen onderzoek, beleid en praktijk. Hierin deed zij ruim ervaring op, onder meer in de functie van Programmaleider van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant bij Tranzo.

Gezondheidskloof

“Mijn belangrijkste drijfveer is om maatschappelijke impact van wetenschappelijk onderzoek te genereren door het onderzoek in dit programma uit te voeren in co-creatie met de publieke gezondheidspraktijk. Door zo te bouwen aan een duurzame kennisbasis voor publieke gezondheid en preventie, hoop ik op termijn bij te kunnen dragen aan het verkleinen van de gezondheidskloof”, aldus Van de Goor.