IGJ beboet 16 artsen voor niet toegestane covid-recepten

De gezondheidsinspectie heeft sinds de zomer zestien artsen een boete opgelegd wegens het verstrekken van medicijnen tegen covid terwijl die daarvoor niet zijn geregistreerd. Het gaat om het in coronaverband omstreden ivermectine (tegen parasieten) en hydroxychloroquine (tegen met name malaria). De hoogste boete bedroeg bijna 13.000 euro en was voor een arts die deze medicijnen zo’n 150 keer voorschreef.

Genoemde middelen zijn al sinds het begin van de coronacrisis in beeld, maar effecten en veiligheid bij toediening wegens covid zijn minst twijfelachtig.

In Nederland mogen artsen geen geneesmiddelen voorschrijven die eigenlijk voor andere ziekten op de markt zijn gebracht, al zijn er wel uitzonderingen mogelijk. Daar moeten dan wel protocollen of zogenoemde standaarden voor zijn opgesteld, maar dat is voor ivermectine en hydroxychloroquine niet gebeurd. “Sterker nog, in de standaarden en protocollen van de beroepsgroep staat expliciet dat voor het off-labelgebruik van deze middelen bij covid-19 geen plek is”, zegt de inspectie. (ANP/Skipr)