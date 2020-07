IGJ: cliënten jeugdzorg en ggz meer kans geven naasten te zien

Juiste afwegingen

Het gaat daarbij om contact binnen en buiten de zorginstelling. “De IGJ vindt het belangrijk dat hierin door zorgaanbieders de juiste afwegingen worden gemaakt. De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de kwaliteit van leven en ondersteuning”, aldus de inspectie.

Dat betekent dat de IGJ de wijze waarop een zorginstelling omgaat met de versoepeling van de eerdere maatregelen meeneemt in haar toezicht. De inspectie heeft de afgelopen periode signalen ontvangen van cliënten en hun naasten die aangaven dat instelling brede bezoek- of verlofverboden diep ingrijpen in het welzijn van de cliënt.

Inbreng cliënten

“Het is daarom belangrijk dat zorgaanbieders altijd een zorgvuldige afweging maken tussen de veiligheid van de cliënt en de veiligheid van de groep én de kwaliteit van leven van de individuele cliënt. Dit betekent dat maatwerk moet worden geboden en de inbreng van cliënten (en hun vertegenwoordigers) nadrukkelijk meegenomen moet worden in de besluitvorming.”

Voor de IGJ staat voorop dat de zorgaanbieder de afspraak met betrokkenen vastlegt. Het Landelijke Meldpunt Zorg kan ondersteunen met informatie en advies.