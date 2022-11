IGJ en Marktplaats werken samen tegen illegale medicijnhandel

Marktplaats en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaan samenwerken in de aanpak van de illegale handel in geneesmiddelen. De IGJ krijgt nu de mogelijkheid om via een sneller proces een melding te doen van geneesmiddelen op Marktplaats die niet voldoen aan wet- en regelgeving.

Marktplaats verwijdert vervolgens de advertentie. De aanbieder krijgt dan het bericht van Marktplaats dat de advertentie op advies van de IGJ is verwijderd. Aanbieders worden daarbij geïnformeerd dat dit niet mag volgens de Geneesmiddelenwet en dat ze bij vragen contact kunnen opnemen met de IGJ.

Grote troef

“Onze expertise wordt beter benut door de samenwerking met Marktplaats’, zegt Henk de Groot, hoofdinspecteur van de IGJ. “Inspecteurs hebben nu een grote troef in handen om de handel in illegale geneesmiddelen verder terug te dringen. Helaas komt het nog regelmatig voor dat mensen met klachten naar de huisarts gaan, die veroorzaakt worden door de illegale geneesmiddelen die ze via internet gekocht hebben. Wij vragen huisartsen en apothekers hier alert op te zijn. Daarnaast moeten consumenten zich niet laten verleiden deze onveilige geneesmiddelen op deze manier in huis te halen.”