IGJ: ‘Onaanvaardbare risico’s voor zorgpersoneel in verpleeghuizen’

Het personeel in verpleeghuizen loopt ‘onaanvaardbare risico’s’ om het coronavirus op te lopen, zei inspecteur-generaal Ronnie van Diemen van de IGJ in de technische briefing aan de Tweede Kamer.

“Een kwart van de verpleeghuizen heeft onvoldoende beschermingsmiddelen”, aldus Van Diemen. “Dat doet enorm veel met de zorgmedewerkers.” Het heeft ook effect op het vertrouwen van zorgwerknemers op de beleidsmaatregelen, ziet de inspectie.

Huishoudelijke hulp

“Alle aandacht gaat uit naar de ic-zorg”, zei Van Diemen, maar volgens haar is er te weinig oog voor ander zorgpersoneel. Ze noemde als voorbeeld een huishoudelijke hulp die geen beschermingsmateriaal zoals een mondkapje heeft, maar wel een oudere die is gevallen overeind wil helpen. Die medewerker staat dan voor het dilemma: help ik hem of haar, waardoor ik risico loop om besmet te raken of de cliënt te besmetten.

Tijdens de briefing beaamde Jaap van Dissel, directeur Centrum Infectiebestrijding bij het RIVM, dat er bij de bestrijding van het coronavirus in verpleeghuizen “nog slagen zijn te maken”. De laatste cijfers die voorzitter Nienke Nieuwenhuizen van de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde Verenso toonde waren 630 overleden bewoners van verpleeghuizen, tot en met 14 april. De vereniging telde 2280 bevestigde covid-besmette bewoners en ruim 3000 hebben een verdenking.

Mondkapjes

De bescherming van het zorgpersoneel is nog lang niet op orde, zei van Dissel: “We hebben nog lang niet genoeg mondkapjes voor de zorg. Dat betekent ook dat de vraag ook nog niet aan de orde is of we voldoende beschermingsmateriaal hebben voor mensen buiten de zorg.” Hij zei dit in verband met de eventuele versoepelingsmaatregelen van de lock-down, waarbij mensen met contactberoepen aan het werk zouden kunnen met een mondkapje.

Het RIVM constateert dat de stijging van het aantal coronapatiënten in verpleeghuizen nog niet afvlakt. Het coronavirus steekt de laatste dagen wel in minder nieuwe verpleeghuizen de kop op, is de indruk van Van Dissel.

Groepsimmuniteit

Overigens is de groepsimmuniteit, waar het kabinet aanvankelijk vol op inzette, nog ver weg. Uit de laatste gegevens van bloedbank Sanquin onder bloeddonoren blijkt dat 3 à 3,5 procent (afhankelijk van leeftijd) van de bloedmonsters antilichamen bevat tegen het virus.