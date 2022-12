IGJ opent meldpunt voor drempels over duurzaamheid

De IGJ roept partijen in de gezondheidszorg en jeugdhulp actief op om aan te kloppen als zij drempels ervaren die duurzaamheid in de weg staan. Drempels die de toezichthouder wellicht kan wegnemen.

De IGJ opent daarvoor een speciaal contactpunt, waar zij antwoord geeft op vragen uit het veld, in gesprek gaat met groene initiatieven en zaken uitfiltert die de IGJ zelf kan en moet doen.

Meer ruimte

Voor de IGJ wordt steeds duidelijke dat sommige normen en wetten duurzame zorg in de weg staan. “Hoewel we ons aan de wet moeten houden, kunnen we bekijken wat er daarbinnen wel mogelijk is”, laat de IGJ weten. “Zeker waar veldnormen verouderd zijn, is er vaak meer ruimte dan zorgmedewerkers denken. Waar de IGJ zelf aan zet is, wil zij drempels wegnemen.”

Duurzaamheid op de agenda

“Voor ons is duurzaamheid een integraal onderdeel van goede zorg”, aldus Marina Eckenhausen, inspecteur-generaal IGJ. “Daarom nemen we het in ons toezicht mee. De IGJ alleen kan het niet doen, het moet samen. Wij gaan er wel vragen over stellen. De zorg gaat merken dat IGJ duurzaamheid op de agenda heeft gezet en op de agenda houdt”.