IGJ plaatst team voor Zorg (TVZ) onder verscherpt toezicht

TVZ levert onder meer thuiszorg en begeleiding en is actief in Venlo, Rotterdam, Amersfoort en Hoogland. Uit inspectieonderzoek in februari 2020 blijkt dat TVZ tekortschiet op alle thema’s van het toetsingskader ‘Toezicht voor de zorg thuis’. De inspectie stelt vast dat de deskundigheid van de zorgverleners niet altijd goed is afgestemd op de complexe zorg die cliënten nodig hebben. Ook werken de zorgverleners niet volgens de veilige principes in de medicatieketen. De bestuurder heeft niet van iedere zorgverlener in beeld waarvoor zij bevoegd en bekwaam zijn. TVZ heeft de kwaliteit van de dagelijkste zorgverlening niet in beeld en zet onvoldoende stappen om te voldoen aan de eisen voor kwalitatief goede zorg.

Zes maanden

De inspectie bracht in 2016 en 2019 ook al bezoeken aan deze zorgaanbieder. Op grond hiervan concludeert de inspectie dat TVZ onvoldoende verbeteringen heeft doorgevoerd. Om die reden acht de inspectie nu verscherpt toezicht op zijn plaats. TVZ moet binnen zes maanden voldoen aan de normen en de tekortkomingen herstellen.