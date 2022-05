IGJ stelt Felay Thuiszorg onder verscherpt toezicht

In maart vorig jaar constateerde de IGJ al tekortkomingen. De zorgaanbieder kreeg een verbetertermijn van zes maanden. Vervolgens wachtte de inspectie een jaar met een hertoetsing. Twee maanden geleden voldeden zeven van de twaalf getoetste normen (grotendeels) niet. “Er was sprake van nagenoeg dezelfde tekortkomingen als bij het bezoek in maart 2021”, aldus de IGJ.

De inspectie ziet dat er nog altijd risico’s aanwezig zijn voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Zo is de “bestuurder niet in control als het gaat om de verbeteringen die nodig zijn. De inspectie heeft daarom beperkt vertrouwen in de verbeterkracht van de bestuurder”. Dat is reden voor het verscherpte toezicht.

Gekwalificeerd

Verbetering is nodig op de volgende punten: de wijkverpleging is gekwalificeerd en vakbekwaam en houdt zich aan de veilige principes in de medicatieketen als zij de zorg voor medicatie overneemt. De wijkverpleegkundige moet ook zorgvuldig de (her)indicatie stellen.

Verder wil de IGJ dat Felay zorg draagt “voor het systematisch bewaken, beheersen en verbeteren van de kwaliteit van zorg”. Daar hoort onder meer ook bij dat de zorgaanbieder voor voldoende kwalitatief personeel en benodigdheden zorgt. De leiding moet bovendien de voorwaarden scheppen “voor een cultuur gericht op leren en verbeteren”.

In de komende zes maanden zal de inspectie Felay Thuiszorg B.V. (on)aangekondigd bezoeken.