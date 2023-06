IGJ: Veel verschil tussen lokale jeugdhulp teams

Dat schrijft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in een rapport na toezicht bij de lokale teams in 16 gemeenten. Om van lokale teams het fundament te maken voor een hervormde jeugdzorg en jeugdbescherming is op een aantal punten verbetering nodig.

Variatie tussen teams

De inspectie ziet veel variatie in hoe lokale teams werken, waar zij sterk in zijn en waar verbeteringen nodig zijn. Bijvoorbeeld in de opdracht die de lokale teams hebben om wel of niet daadwerkelijk hulp te verlenen. En in de mogelijkheden voor professionals om met onveilige situaties in gezinnen om te gaan.

Volgens de inspectie is er verbetering nodig op een aantal punten. Zoals het (alleen) spreken met jeugdigen en methodisch werken. En verbeteringen zijn nodig bij het voldoen aan een aantal wettelijke normen, zoals de directe toegang tot een onafhankelijke klachtencommissie en een vertrouwenspersoon.

Een van de vraagstukken die de inspectie noemt is dat het in de praktijk erg moeilijk blijkt om vanuit een lokaal team hulp in te zetten en hier regie op te voeren bij onderliggende problematiek, bijvoorbeeld op het gebied van bestaanszekerheid (financiën en wonen).

Niet-vrijblijvend kader

Er is volgens de inspectie een niet-vrijblijvend kader van het kabinet nodig waarmee de gemeenten hun lokale teams verder kunnen vormgeven. Ook de wachtlijsten in de jeugdbescherming en de specialistische jeugdzorg moeten verdwijnen. Door deze wachtlijsten kunnen lokale teams jeugdigen en hun ouders nu nog vaak niet optimaal verder helpen.

Crisisaanpak

De hervorming van de jeugdzorg en de jeugdbescherming kost tijd. Op korte termijn blijft een crisisaanpak nodig om jeugdigen en gezinnen nu al de zorg en bescherming te geven waar zij recht op hebben. Naast het duurzaam investeren in lokale teams als basis voor een stevig en makkelijker jeugdbeschermingsstelsel, samen met gemeenten en alle betrokken partijen.

De inspectie wees daar in september 2022 al op, samen met de Inspectie Justitie en Veiligheid.