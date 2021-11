IGJ waarschuwt voor expres laten besmetten met coronavirus

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) waarschuwt mensen zich niet expres te laten besmetten met het coronavirus. De Inspectie wijst erop dat dit gevaarlijk is en zegt “verontwaardigd” te zijn over initiatieven om expres het virus op te lopen. De IGJ vindt dat iedereen die zichzelf besmet “opzettelijk de publieke gezondheid in gevaar brengt”.

De IGJ zegt een site te onderzoeken die mensen de mogelijkheid biedt opzettelijk het coronavirus op te lopen. Eerder op de dag spraken veel mensen op sociale media over een website, waar mensen een pakket konden kopen met het coronavirus in een buisje. Die pagina is momenteel onbereikbaar.

IGJ

Inspecteur-generaal Marina Eckenhausen van de IGJ noemt dergelijke initiatieven “een klap in het gezicht” voor nabestaanden van coronaslachtoffers en voor “iedereen die zich al ruimschoots anderhalf jaar inzet om de pandemie te bestrijden”.

Besmetten

De IGJ kan niet zeggen waarom mensen zich zouden willen laten besmetten. Op de omstreden website sprak men over het “krijgen van een bewijs van genezing of het niet willen vaccineren”. Met een bewijs van genezing kunnen mensen een corona-toegangsbewijs krijgen, zodat zij bijvoorbeeld naar een restaurant mogen. Het is onbekend of mensen daadwerkelijk om deze redenen het virus willen oplopen. (ANP)