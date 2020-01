IGJ: zorgverleners hielden zorg in Lelystad veilig  

In de periode na het faillissement van MC IJsselmeerziekenhuizen is de veiligheid van de zorg niet in het geding geweest. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in twee rapporten. Toch mag een dergelijk “ongecontroleerd faillissement nooit meer voorkomen in de zorg”, vindt de IGJ, die ook zelf wil leren van de affaire.