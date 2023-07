Ikazia zet op alle poliklinieken zelfde communicatieplatform in

Patiënten van het Ikazia Ziekenhuis kunnen sinds kort via de BeterDichtbij-app digitaal contact opnemen met hun arts of zorgverlener op de poli. Het ziekenhuis verwacht dat brede inzet van het communicatieplatform helpt bij de digitalisering van de poliprocessen.

Alle patiënten van het Rotterdamse ziekenhuis krijgen bij de start van hun behandeling op de polikliniek de BeterDichtbij-app aangeboden. Daarmee kunnen ze contact onderhouden met hun behandelaars op de polikliniek. De organisatie verwacht dat dit goedkoper, duurzamer en effectiever is dan communicatie per brief, zoals tot voor kort de standaard was. Tot dusverre gaat 60 tot 70 procent van de patienten in op de uitnodiging om de app te gebruiken.

Laagdrempelig

“Contact maken via deze app is heel laagdrempelig. Dat horen en zien we nu al terug van onze patiënten. Tegelijkertijd geeft het zorgverleners meer grip op hun tijd,” zegt manager Liesbeth ten Velde in een persbericht.