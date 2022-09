Ikazia Ziekenhuis benoemt interim-bestuurder

Rik Riemens is met ingang van woensdag ad-interimbestuurder bij het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam. Met deze benoeming vormt hij samen met Rob Kievit de raad van bestuur.

“Riemens zal zich richten op de financiële crisis waar het Ikazia Ziekenhuis op dit moment in zit, het herstelplan en de executie van de op het financiële vlak te nemen maatregelen”, aldus de woordvoerder van Ikazia.

Snel reageren

“Deze rol is breed”, zegt Riemens: “Uiteraard is het financieel resultaat het hoofddoel, maar ik richt me ook op de onderliggende processen om te zorgen dat Ikazia ook in de toekomst snel kan reageren op veranderende omstandigheden. Daar ben ik de afgelopen maanden al mee gestart als manager financiën ad interim.”

Riemens heeft na zijn studie internationale bedrijfseconomie veel ervaring opgebouwd als directeur en bestuurder bij verschillende soorten zorginstellingen.