IKNL presenteert kankeratlas van Nederland

In vrijwel alle grote steden komt longkanker vaker voor in wijken met inwoners in lagere inkomensgroepen. Huidkanker komt vaker voor aan de kust. Dat blijkt uit de nieuwe Nederlandse Kankeratlas van IKNL.

De interactieve online atlas toont het voorkomen van bepaalde kankersoorten, gebaseerd op de plaats waar mensen woonden toen ze de diagnose kregen. Dit is door IKNL in kaart gebracht voor de 24 meest voorkomende kankersoorten in Nederland en voor al die kankersoorten samen. Voor een aantal van de kankersoorten is er variatie per regio.

Longkanker

Bij longkanker valt op dat in vrijwel alle grootstedelijke gebieden verschillen te zien zijn per wijk. Dit komt waarschijnlijk voornamelijk door verschillen in hoeveel mensen in het verleden hebben gerookt. Uit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat zo’n 80 procent van de longkankerdiagnoses veroorzaakt wordt door roken, zo’n 10 procent door luchtverontreiniging door bijvoorbeeld verkeer, houtstook en radon en van de andere 10 procent zijn de factoren nog onbekend.

Baarmoederhalskanker

Het feit dat er in veel gebieden langs de kust meer huidkanker voorkomt dan gemiddeld, wordt waarschijnlijk veroorzaakt door blootstelling aan een hoger aantal zonuren en sterkere zonkracht langs de kust. Er zijn ook verschillen in de incidentie van baarmoederhalskanker. Deze komen waarschijnlijk door het al dan niet meedoen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.

Individueel risico

Projectleider en onderzoeker Jaike Praagman benadrukt dat lokale cijfers geen individueel risico weerspiegelen: ‘De Nederlandse Kankeratlas laat zien in welke regio’s het aantal kankerdiagnoses hoger of lager is dan we verwachten als we rekening houden met hoeveel mensen er in een regio wonen, hoe oud ze zijn en of het mannen of vrouwen zijn. Gebruikers van de atlas kunnen de informatie filteren per tumorsoort en op mannen of vrouwen. Het is echter belangrijk om je te realiseren dat de inzichten uit de Kankeratlas niet het eigen, individuele risico op kanker weerspiegelen, maar gemiddelden zijn voor ieder specifiek gebied.’

Kankeratlas

De Nederlandse Kankeratlas van IKNL is gebaseerd op de Australische Kankeratlas, gemaakt door Cancer Council Queensland, University of Technology (QUT) en FrontierSI. De geschatte cijfers die getoond worden in de Nederlandse Kankeratlas zijn berekend op basis van gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en populatiegegevens van het CBS, met behulp van geavanceerde statistische modellen en geografische analyses, ontwikkeld door statistici van QUT en Cancer Council Queensland. Voor alle teksten in de Kankeratlas is overleg geweest met inhoudsdeskundige wetenschappelijk onderzoekers en waar nodig ook met zorgprofessionals en medewerkers van de regionale GGD-en.