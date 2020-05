Index geeft inzicht in kwetsbaarheid van verstandelijk beperkten

De CFS meet de kwetsbaarheid van een patiënt aan de hand van vragen die gericht zijn op het vermogen om zelfstandig activiteiten in het dagelijks leven uit te voeren. Hoofdonderzoeker Dederieke Festen van GOUD: “Juist bij mensen met een verstandelijke beperking is er vaak sprake van een levenslange beperking op dit gebied. Deze beperkingen hangen dus niet noodzakelijk samen met de werkelijke kwetsbaarheid van een cliënt. Zij zijn veelal minder (zelf)redzaam en kunnen bijvoorbeeld niet allemaal zelfstandig traplopen of aankleden.”

Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 92 procent op basis van de CFS ten onrechte ingedeeld werd als matig kwetsbaar en bijna 75 procent als ernstig kwetsbaar. Dit betekent dat een covid-patiënt met een verstandelijke beperking ten onrechte niet in aanmerking zou komen voor bijvoorbeeld ziekenhuisopname. Met de VB-Kwetsbaarheidsindex zouden deze mensen juist als minder kwetsbaar ingeschaald worden.

Verkorte versie

Omdat de oorspronkelijke lijst van de VB-Kwetsbaarheidsindex uit 51 vragen bestaat, is er binnen GOUD een verkorte versie ontwikkeld met 17 vragen. “Deze verkorte index geeft een betrouwbaar en genuanceerd beeld”, aldus Festen. “Zo kijken we naar de lichamelijke en mentale gezondheid en sociale aspecten. Een verwijzer (AVG of huisarts) kan op deze manier een snelle en juiste inschatting maken.”

De verkorte VB-Kwetsbaarheidsindex is inmiddels opgenomen in ‘de Leidraad verwijzing van de volwassen patiënt met VB en (verdenking op) COVID-19’ van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG). “We hopen met dit instrument bij te dragen aan zorgvuldige besluitvorming rondom de verwijzing van deze specifieke groep om zo onderbehandeling te kunnen voorkomen”, aldus Festen.