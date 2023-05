Info Support ondersteunt NWO bij ontwikkeling AI-modellen voor de zorg

Deze AI-modellen worden ingezet om de zorg in oncologietrajecten persoonlijker te maken. De ondersteuning is onderdeel van het PersOn-programma van de NWO. Het PersOn-programma gebruikt kunstmatige intelligentie om alle beschikbare data – van zowel het type kanker als de individuele patiënt – te analyseren om de verwachte uitkomst van verschillende behandelopties te voorspellen.

AI-systemen

Op dit moment wordt er binnen de oncologie vaak gebruikgemaakt van bestaande protocollen. Deze zijn voor al de patiënten hetzelfde. Door geavanceerde AI-systemen in te zetten kunnen zorgprofessionals bepalen welke stappen wel of niet nodig zijn voor de patiënt. Dit resulteert in persoonlijke zorg maar ingekorte trajecten. Iets wat in de toekomst de druk op de zorg kan verlichten.

Huidige modellen in de zorg zijn statisch, wat inhoudt dat het lastig is om nieuwe, innovatieve technologieën toe te passen op deze modellen. Zo is er bijvoorbeeld geen integratie met het elektronisch patiëntendossier, waardoor zorginstanties geen compleet beeld hebben van de medische geschiedenis van de patiënt. Nieuwe AI-modellen lossen dit probleem op en ondersteunen arts en patiënt bij het ontwikkelen van gepersonaliseerde oncologietrajecten.

De rol van Info Support

Een groot deel van het onderzoek waar Info Support aan bijdraagt richt zich op de uitlegbaarheid van AI-modellen. Als de modellen beter uitlegbaar en transparanter zijn, kan de zorg eerder en meer vertrouwen op de conclusies die dergelijke algoritmes trekken.

Ze leveren onder meer toegang tot een machine learning-platform, zodat de NWO binnen een professionele omgeving reproduceerbare modellen kan trainen en ontwikkelen. Ook biedt Info Support op aanvraag verschillende trainingen op het gebied van Explainable AI, MLOps en Advanced Python Programming binnen Microsoft Azure-omgevingen. Daarnaast ondersteunen ze NWO in de begeleiding van postdoc onderzoekers, en is er een AI-expert beschikbaar voor advies aan NWO.