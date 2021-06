Informatie over mutaties toegevoegd aan coronadashboard

Op het coronadashboard van de Rijksoverheid is sinds deze vrijdag ook te zien welke varianten van het virus het meest rondgaan. “Het is belangrijk om de varianten in Nederland goed in de gaten te houden, zodat we voorbereid zijn om eventueel in te grijpen wanneer dat nodig is”, zei demissionair zorgminister Hugo de Jonge in een verklaring bij de uitbreiding.

Op het coronadashboard worden allerlei gegevens over het coronavirus bijgehouden. Zo is er te zien dat het R-getal (het aantal anderen dat iedere Nederlandse coronapatiënt gemiddeld aansteekt) ruim onder de 1 zit, en er bijna vijftien miljoen coronavaccins zijn gezet. In de recent toegevoegde tabellen en grafieken is te zien dat de zogenoemde Alpha-variant, die als eerste in het Verenigd Koninkrijk is vastgesteld, veruit de meeste mensen besmet.

Zorgen om besmettelijke Delta-variant

De cijfers zijn afkomstig van honderden steekproeven waarmee al lange tijd het coronavirus iedere week in de gaten gehouden wordt. De Delta-variant uit India en de Gamma-variant uit Brazilië groeien het sterkst, maar zijn nog maar goed voor 2 tot 3 procent van alle coronabesmettingen. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat de cijfers voor deze week nog niet volledig zijn.

De Delta-variant baart het RIVM en het Outbreak Management Team momenteel de meeste zorgen. Hij komt in grote steden al vaker voor dan daarbuiten. In Amsterdam is al ongeveer 40 procent van de coronabesmettingen met deze mutatie, schatte de GGD eerder deze week. Als er dit najaar een nieuwe opleving van het virus komt, komt dat volgens de deskundigen waarschijnlijk door deze mutatie.

De Delta-variant is besmettelijker dan de Alpha-variant. Ook lijkt de eerste prik minder effectief te zijn in het voorkomen van ziekte dan bij andere mutaties. Met twee vaccinaties is men volgens de eerste onderzoeken wel goed beschermd. (ANP)